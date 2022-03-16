У найближчому майбутньому Миколаїв буде тиловим містом, – голова ОВА

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.



Він зазначив, що в окупантів варіантів напасти на Миколаїв сьогодні немає.

"Лінію фронту відсунули. За всіма даними розвідки, ворог обкопується і нічого не хоче робити. Вони сидять у будинках, у підвалах, відстрілюються в будь-який бік. Окупанти переміщуються за Херсон, готують там собі нову лінію оборони. Це означає, що у найближчому майбутньому Миколаїв буде тиловим містом. Адже сенсу військового щось робити з нашим містом", – розповів Кім.



За його словами, тепер місто більш спокійно переходить у нормальний режим роботи. Зокрема, зараз будуть посилені заходи з безпеки містян та бізнесу. Він також попередив, що ті "тилові щури", які отримують для себе вигоду, користуючись тим, що йде війна, будуть жорстко покарані.

Нагадаємо, триває двадцять перша доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Як зазначають у Генштабі, наступальна операція проти України продовжується. Однак ворог отримує жорсткий супротив з боку підрозділів Сил оборони Держави. Окупанти зазнають суттєвих втрат у живій силі та техніці.