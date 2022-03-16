У найближчому майбутньому Миколаїв буде тиловим містом, – голова ОВА
На Миколаївщині військові ЗМУ пересунули лінію фронту в бік Херсона. У найближчому майбутньому Миколаїв буде тиловим містом.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Він зазначив, що в окупантів варіантів напасти на Миколаїв сьогодні немає.
"Лінію фронту відсунули. За всіма даними розвідки, ворог обкопується і нічого не хоче робити. Вони сидять у будинках, у підвалах, відстрілюються в будь-який бік. Окупанти переміщуються за Херсон, готують там собі нову лінію оборони. Це означає, що у найближчому майбутньому Миколаїв буде тиловим містом. Адже сенсу військового щось робити з нашим містом", – розповів Кім.
За його словами, тепер місто більш спокійно переходить у нормальний режим роботи. Зокрема, зараз будуть посилені заходи з безпеки містян та бізнесу. Він також попередив, що ті "тилові щури", які отримують для себе вигоду, користуючись тим, що йде війна, будуть жорстко покарані.
- Нагадаємо, триває двадцять перша доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Як зазначають у Генштабі, наступальна операція проти України продовжується. Однак ворог отримує жорсткий супротив з боку підрозділів Сил оборони Держави. Окупанти зазнають суттєвих втрат у живій силі та техніці.
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