У найкритичніший момент у Зеленського сидять "кроти" й Україна сподівається на милість і доброту перемовників, - Княжицький

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Софія Ротару співає в Москві на "Пєснє Года", коли Москва продовжує вбивати українців і готується нас широкомасштабно атакувати. Відразу після нагороджень Зеленським. Мамай, мер Полтави каже, що на російсько-українській війні воюють чи то брат з братом, чи то США і Росія. України для Мамая не існує", - нагадав нардеп.

За його словами, українці не почуваються у безпеці, бо у найкритичніший момент у Зеленського сидять "кроти".

"Тому США і Європа думають, як протистояти Путіну без нас. А ми, як малі діти лише сподіваємося на милість і доброту перемовників", - наголосив Княжицький.

Він зазаначив, що колись демократичні партії розколюються і "продаються Офісу президента, тобто "російським кротам" лише заради того, щоб внести конфлікти у національно-демократичний табір".

"Усе це і наша провина теж. Після Майдану потрібно було діяти рішучіше і принциповіше з усіма посібниками окупантів. Попри те, що українська влада створила армію, яка зупинила ворога, розвідку, яка знищила Гіві і Моторолу, затримала Цемаха, почала готувати затримання вагнерівців - у гуманітарній політиці і державному управлінні потрібно було діяти рішучіше. На цьому наполягав тоді, наполягаю і зараз", - додав нардеп.









Кремль та Білий дім оголосили про те, що Байден спілкуватиметься з Путіним у форматі відеозв'язку. Відеоконференцію призначено на вівторок, 7 грудня.

Президент США Джо Байден проведе перемовини з президентом України Володимиром Зеленським після відеодзвінка з російським колегою Володимиром Путіним.

Згодом президент Володимир Зеленський провів перемовини з держсекретарем США Ентоні Блінкеном перед відеодзвінком голови Білого дому Джо Байдена та президента РФ Володимира Путіна.

Також Байден перед відеоконференцією з президентом РФ Володимиром Путіним поговорив із очільниками країн-партнерів у Європі, де представники країн узгодили свої позиції.

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