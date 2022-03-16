У небі над Черкащиною збили російську ракету

Про це повідомила поліція Черкащини.



"У небі над Черкащиною збили ворожу ракету. Ситуація в області стабільна і контрольована. Система ППО успішно спрацьовує", - ідеться в заяві.



Уламки пошкодили лінію електропередач, також загорілася трава. ДСНС локалізували займання, а енергетики усувають пошкодження лінії електропередач. Потерпілих серед цивільних мешканців немає.



За фактом події відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.



У поліції закликали містян не ігнорувати повітряні тривоги, оскільки перебування в укритті врятує життя.



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