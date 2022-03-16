У небі над Черкащиною збили російську ракету
У небі над Черкащиною українські військові знищили ракету окупантів, уламки пошкодили лінію електропередач
Про це повідомила поліція Черкащини.
"У небі над Черкащиною збили ворожу ракету. Ситуація в області стабільна і контрольована. Система ППО успішно спрацьовує", - ідеться в заяві.
Уламки пошкодили лінію електропередач, також загорілася трава. ДСНС локалізували займання, а енергетики усувають пошкодження лінії електропередач. Потерпілих серед цивільних мешканців немає.
За фактом події відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.
У поліції закликали містян не ігнорувати повітряні тривоги, оскільки перебування в укритті врятує життя.
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