У небі над Дніпропетровщиною українські військові знищили російську ракету
27 квітня на Дніпропетровщині ЗСУ збили російську ракету, її уламки впали на галявині
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожу ракету. Уламки упали на галявині. Нікого не зачепило", - зазначив він.
- 26 квітня на Дніпропетровщині ЗСУ збили ворожу ракету з переносного зенітного ракетного комплексу "Ігла".
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