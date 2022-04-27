У небі над Дніпропетровщиною українські військові знищили російську ракету

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.



"Наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожу ракету. Уламки упали на галявині. Нікого не зачепило", - зазначив він.

26 квітня на Дніпропетровщині ЗСУ збили ворожу ракету з переносного зенітного ракетного комплексу "Ігла".

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