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Головна війна з Росією На Дніпропетровщині ЗСУ збили ворожу ракету з ПЗРК "Ігла"

На Дніпропетровщині ЗСУ збили ворожу ракету з ПЗРК "Ігла"

26 квітня, 2022 вiвторок
16:45
війна з Росією ПЗРК Ігла

Збройні сили збили російську ракету над Дніпропетровською областю

Про це повідомив глава ОВА Валентин Резніченко.

"Наші збили ворожу ракету з ПЗРК "Ігла". Уламки впали у полі", - зазначив чиновник.

Також він додав, що від падіння ракети ніхто не постраждав.

  • На Харківщині українські військові сьогодні, 26 квітня, збили ще один російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор".

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ракета
Дніпропетровська область
ЗСУ
ПЗРК
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