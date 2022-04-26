На Дніпропетровщині ЗСУ збили ворожу ракету з ПЗРК "Ігла"
Збройні сили збили російську ракету над Дніпропетровською областю
Про це повідомив глава ОВА Валентин Резніченко.
"Наші збили ворожу ракету з ПЗРК "Ігла". Уламки впали у полі", - зазначив чиновник.
Також він додав, що від падіння ракети ніхто не постраждав.
- На Харківщині українські військові сьогодні, 26 квітня, збили ще один російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор".
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