На Дніпропетровщині ЗСУ збили ворожу ракету з ПЗРК "Ігла"

Про це повідомив глава ОВА Валентин Резніченко.

"Наші збили ворожу ракету з ПЗРК "Ігла". Уламки впали у полі", - зазначив чиновник.

Також він додав, що від падіння ракети ніхто не постраждав.

На Харківщині українські військові сьогодні, 26 квітня, збили ще один російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор".

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