Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

"Наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник. Це вже 9-й розвідник агресора, знищений у небі над областю", - наголосив він.

Уламки безпілотника впали на Полтавщині.

Уночі 10 червня росіяни обстріляли Дніпровський і Криворізький район на Дніпропетровщині, унаслідок чого зазнала поранення жінка.

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