У небі над Дніпропетровщиною ЗСУ збили російський безпілотник
У небі Дніпропетровщини українські військові збили безпілотник окупантів - дев'ятий, знищений над областю
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
"Наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник. Це вже 9-й розвідник агресора, знищений у небі над областю", - наголосив він.
Уламки безпілотника впали на Полтавщині.
- Уночі 10 червня росіяни обстріляли Дніпровський і Криворізький район на Дніпропетровщині, унаслідок чого зазнала поранення жінка.
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