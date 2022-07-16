Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

"Ще мінус один Орлан-10. Наші військові збили над Дніпропетровщиною черговий ворожий безпілотник", - наголосив він.

15 липня по Дніпру із Каспійського моря російський літак випускав ракети по $13 млн кожна. ППО ЗСУ збила 4 із 6 ворожих ракет.

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