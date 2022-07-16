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Головна війна з Росією У небі над Дніпропетровщиною ЗСУ збили російський безпілотник

У небі над Дніпропетровщиною ЗСУ збили російський безпілотник

16 липня, 2022 субота
12:48
війна з Росією російський безпілотник

У небі над Дніпропетровщиною 16 липня українські військові збили російський безпілотник "Орлан-10"

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

"Ще мінус один Орлан-10. Наші військові збили над Дніпропетровщиною черговий ворожий безпілотник", - наголосив він.

  • 15 липня по Дніпру із Каспійського моря російський літак випускав ракети по $13 млн кожна. ППО ЗСУ збила 4 із 6 ворожих ракет.

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