У небі над Дніпропетровщиною ЗСУ збили російський безпілотник
У небі над Дніпропетровщиною 16 липня українські військові збили російський безпілотник "Орлан-10"
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
"Ще мінус один Орлан-10. Наші військові збили над Дніпропетровщиною черговий ворожий безпілотник", - наголосив він.
- 15 липня по Дніпру із Каспійського моря російський літак випускав ракети по $13 млн кожна. ППО ЗСУ збила 4 із 6 ворожих ракет.
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