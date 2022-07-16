Про це пише в телеграмі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Відомо, що українська ППО збила 4 із 6 стратегічних крилатих ракет класу "повітря - земля" X-101: "Випустили з літаків Ту-95 МС із району Каспійського моря".

Одна така ракета коштує $13 млн. Відповідно, наші захисники завдали збитків російській армії на $52 млн.

Відомство опублікувало відео перехоплення протиповітряної оборони російської ракети X-101 над Дніпром.