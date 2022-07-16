По Дніпру із Каспійського моря російський літак випускав ракети по $13 млн
Рашисти обстріляли Дніпро зі стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95МС із району Каспійського моря. Вартість однієї крилатої ракети складає $13 млн
Про це пише в телеграмі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
Відомо, що українська ППО збила 4 із 6 стратегічних крилатих ракет класу "повітря - земля" X-101: "Випустили з літаків Ту-95 МС із району Каспійського моря".
Одна така ракета коштує $13 млн. Відповідно, наші захисники завдали збитків російській армії на $52 млн.
Відомство опублікувало відео перехоплення протиповітряної оборони російської ракети X-101 над Дніпром.
- Ввечері 15 липня у Дніпрі прогриміла серія потужних вибухів, у місті розпочалась пожежа. Внаслідок авіаудару РФ - троє людей загинуло.
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