У Netflix додали нову функцію для дітей
У Netflix додали нову функцію, щоб залучати дітей на свою платформу
Про це повідомляє BusinessToday.
Відтепер, функція "Кліпи для дітей" у додатку Netflix доступна для користувачів iOS. Завдяки їй можна дивитися короткі відео з дитячих програм і фільмів Netflix.
Нова функція має залучити глядачів, які дивляться TikTok і YouTube Shorts.
Функцію "Кліпи для дітей" запроваджуватимуть цього тижня у США й іспанськомовних країнах Латинської Америки, а також у Канаді, Австралії й Ірландії.
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