У Нідерландах оголосили дату проведення позачергових виборів
Очільниця Міністерства внутрішніх справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот у п’ятницю оголосила дату позачергових парламентських виборів у країні, спричинених відставкою уряду на чолі з Марком Рютте.
Про це йдеться в повідомленні нідерландського уряду.
Як зазначається, уряд Нідерландів обрав датою проведення виборів 22 листопада "з огляду на важливість доцільності та ретельної організації цих виборів, оскільки час на підготовку до них є коротким".
Голова нідерландського МВС також заявила, що для організації виборів потрібні будуть "тисячі волонтерів", і закликала охочих уже зараз готуватись звертатись до місцевої влади протягом найближчих тижнів.
Відповідно до закону Нідерландів про вибори, день висування кандидатів припаде на 9 жовтня. Однак уже відомо, що багаторічний прем'єр Рютте участі в них не братиме.
Раніше повідомляли, що вибори відбудуться не раніше середини листопада, тому що на організацію потрібен час. Крім того, у Нідерландах вибори завжди проводять у середу, що одразу обмежує варіанти можливих дат.
- Нагадаємо, наприкінці минулого тижня багаторічний прем’єр країни Марк Рютте оголосив про відставку уряду та, несподівано, про рішення піти з політики. Однією з ключових причин розпаду коаліції стали розбіжності партій щодо того, як посилити контроль за міграцією.
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