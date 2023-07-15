У Нідерландах оголосили дату проведення позачергових виборів

Про це йдеться в повідомленні нідерландського уряду.

Як зазначається, уряд Нідерландів обрав датою проведення виборів 22 листопада "з огляду на важливість доцільності та ретельної організації цих виборів, оскільки час на підготовку до них є коротким".

Голова нідерландського МВС також заявила, що для організації виборів потрібні будуть "тисячі волонтерів", і закликала охочих уже зараз готуватись звертатись до місцевої влади протягом найближчих тижнів.

Відповідно до закону Нідерландів про вибори, день висування кандидатів припаде на 9 жовтня. Однак уже відомо, що багаторічний прем'єр Рютте участі в них не братиме.

Раніше повідомляли, що вибори відбудуться не раніше середини листопада, тому що на організацію потрібен час. Крім того, у Нідерландах вибори завжди проводять у середу, що одразу обмежує варіанти можливих дат.