Уряд Рютте у Нідерландах йде у відставку через проблему мігрантів
Уряд Нідерландів на чолі з прем’єр-міністром Марком Рютте в п’ятницю розпався після того, як партії коаліції не змогли домовитися про обмеження щодо міграції
Про це повідомила інформагенція ANP.
Протягом останніх тижнів коаліція в Нідерландах вела переговори про вирішення міграційної кризи, оскільки для прибулих не вистачало місць. Країна має чи не найсуворіше антиміграційне законодавство в ЄС.
Партія Рютте – VVD – запропонувала створити дворівневу систему, за якої, серед іншого, люди під загрозою переслідування на батьківщині мали б більше прав на отримання притулку, ніж ті, хто тікає із зони бойових дій.
Найменша партія коаліції – ліберальний "Християнський союз" – несподівано виступив проти планів VVD, які передбачали можливе розлучення членів сімей (партія Рютте пропонувала обмежити кількість дозволів в’їзду в країну біженцям із метою возз’єднання сім’ї).
Зрештою цього тижня Рютте поставив ультиматум: або уряд до літніх канікул досягає домовленості щодо міграції, або його партія VVD йде з коаліції. Домовленості до п’ятниці так і не було досягнуто і Рютте, як очікується, має оголосити про відставку уряду.
Формально про відставку уряду прем’єр Нідерландів має оголосити королю, але той, зазначає NOS, наразі перебуває у відпустці. Тому поки до кінця не зрозуміло, як саме відбудеться процедура відставки голови уряду.
Імовірно, чинний уряд продовжить працювати до проведення позачергових парламентських виборів.
Марк Рютте очолював чотири уряди в Нідерландах, останній проіснував із січня 2022 року, тобто півтора року.
- Нагадаємо, Нідерланди під час війни стали одним з ключових партнерів України у ЄС. Зеленський постійно комунікував з Марком Рютте. 4 травня Марк Рютте на спільний пресконференції з Володимиром Зеленським заявив, що Росія не може виграти війну проти України та понесе належне покарання за всі злочини.
- 25 травня на зустрічі у форматі "Рамштайн" повідомили, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди і увійдуть у неї наразі ще чотири країни: Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща.
- Один з лідерів "авіаційної коаліції" Нідерланди 14 червня заявили, що навчання українських пілотів на F-16 стартують у найближчі місяці.
- 4 липня кабінет міністрів Нідерландів оголосив про другий пакет підтримки України цьогоріч на понад 118 мільйонів євро.
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