Про це інформує уряд королівства.

"Нідерланди виділяють Україні понад 118 млн євро на другий пакет підтримки на 2023 рік. З них 93 млн євро надходять із резервування урядом 2,5 млрд євро на підтримку України у 2023 році та 25 млн євро з бюджету Співробітництва у сфері зовнішньої торгівлі та розвитку", - йдеться в заяві.

У рамках другого пакету допомоги було виділено 10 млн євро на екстрену допомогу внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, зокрема на рятувальні шлюпки.

Додатково, 875 000 євро будуть спрямовані через правозахисний фонд на проєкти місцевих Недержавних організацій з підтримки українських правозахисників, які забезпечують доступ до правдивої інформації для мешканців переважно тимчасово окупованих територій.

Загалом 83 млн євро спрямовано на відновлення та охорону здоров’я України. З цієї суми 58 млн євро витратять на ремонт інфраструктури, житла і забезпечення питною водою. Ще 25 млн євро призначені для медичного обладнання та мобільних клінік.

Також повідомляється, що Кабмін призначив Родеріка ван Шревена спеціальним посланником з питань бізнесу та реконструкції України, про що міністр Шрайнемахер повідомив Палату представників у вівторок.

Шревен має значний досвід роботи як провідний дипломат та необхідні контакти у міжнародному бізнес-співтоваристві, що дозволяє йому консультувати й підтримувати цю сферу в Нідерландах у налагодженні контактів з багатосторонніми організаціями.

Уряд підтримує компанії, які хочуть вести бізнес з Україною та сприяти її відбудові, зокрема у секторах сільського господарства, води та охорони здоров'я. Він виділяє 25 млн євро у вигляді субсидій для проєктів, що сприяють відбудові та відновленню країни. Додаткову фінансову підтримку отримує українська компанія на будівництво заводу будівельних матеріалів на заході.