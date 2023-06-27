Rheinmetall передасть Україні 14 танків Leopard 2, які замовили Нідерланди

Про це пише Tagesschau.

"Компанія Rheinmetall оголосила, що замовлення становить тризначне число мільйонів євро", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також було досягнуто відповідної домовленості з федеральним урядом Німеччини.

Перший із 14 основних бойових танків має бути поставлений в Україну в січні 2024 року, а решта машин – протягом 2024 року.

Це танки, які концерн раніше отримав від інших держав.

Над наданням Україні основних бойових танків Leopard для протидії Росії працюють зокрема Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди. Сполучені Штати, Чехія і також Нідерланди разом передають Україні понад 90 танків Т-72. Свої Т-72 надає і Польща. Велика Британія надає Україні роту основних бойовиків танків Challenger.

У березні дев'ять країн заявили про свій намір передати Україні понад 150 танків Leopard. Крім того, уряд Швеції ухвалив рішення передати Україні десять танків Leopard 2 для підготовки до контрнаступу.