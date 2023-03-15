ЗСУ збили ворожий бомбардувальник

15 березня стало відомо, що українські військові збили російський бомбардувальник, ймовірно Су-24.

Повідомляється, що ліквідували російський літак наші воїни на Бахмутському напрямку.

Rheinmetall хочуть побудувати танковий завод в Україні

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер ствердив, що концерн уже створив концепцію танкового заводу в Україні та передав її уряду ФРН

Про це мовиться в інтерв'ю Арміна Паппергера Neue Zürcher Zeitung.

За словами гендиректора концерну, аби почати виробництво танкового заводу в Україні, потрібно ухвалення такого рішення українським урядом. Прикметно, що потужності не належатимуть Rheinmetall, а компанія орендуватиме приміщення.

"Борг Януковича" у $3 млрд: суд у Британії прийняв рішення на користь України

15 березня Верховний суд Великої Британії прийняв рішення на користь України у справі про "борг Януковича" - кредит за облігаціями на 3 мільярди доларів

Про це інформує президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні Україна здобула ще одну вирішальну перемогу над агресором, цього разу у Верховному суді Британії у справі про облігації на 3 мільярди доларів. Суд ухвалив, що захист України від погроз агресії з боку Росії матиме повноцінний відкритий розгляд. Справедливість буде за нами", - пише очільник країни.

Міністерство фінансів України повідомило, що РФ намагалася через довірену особу переконати англійський суд постановити рішення на свою користь, застосувавши скорочену процедуру і тим самим уникаючи детального дослідження. Проте Верховний Суд відхилив прохання Росії.

"Верховний Суд своїм рішенням визначив, що сильна позиція захисту має бути досліджена за повною процедурою судового розгляду. Верховний Суд на цьому етапі не здійснював розгляд фактів незаконної війни Росії проти України, оскільки апеляційний розгляд "відбувався до повномасштабного вторгнення Росії до України у лютому 2022 року", але Лорд Карнват, суддя Верховного Суду зазначив, що подальшу поведінку Росії неможливо ігнорувати", - пише пресслужба Мінфіну.

Данія створить фонд на $1 млрд для надання допомоги Україні

У датському уряді заявили, що цьогоріч країна створить фонд у 7 млрд крон ($1,01 млрд) для військової, цивільної та бізнес-допомоги Україні

Про це пишуть Reuters.

"Це значною мірою є відображенням побажань України, які на додаток до військової та гуманітарної допомоги тепер стосуються також і відновлення", - заявив журналістам міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен.

Кррім цього, Данія оголосила про черговий пакет допомоги Україні, до нього увійдуть, зокрема, боєприпаси, протитанкові міни та ракети для ППО: його вартість сягне понад $140 млн.

Дев'ять союзників України зобов'язалися надати понад 150 танків Leopard

Про це повідомляє міністр оборони США Ллойд Остін на початку засідання у форматі "Рамштайн".

За його словами, зараз передбачається, що Україна зможе сформувати понад дев'ять бригад за допомогою переданих танків.

"Коаліція країн, яка надає Україні танки Leopard, продовжує зростати. Наразі дев'ять країн зобов'язалися надати понад 150 танків Leopard", - зазначив він.

Морпіхи знищили за день РСЗВ "Град" та 21 росіянина

Українські морські піхотинці продовжують ліквідовувати російських окупантів, які воюють проти нашої країни

Про це повідомляє офіційний фейсбук Командування морської піхоти сьогодні, 15 березня.

"Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗСУ продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії РФ. Протягом доби, 14 березня, морські піхотинці знищили 11 росіян", - пишуть морпіхи.

Втрати росіян забезпечили й артилеристи, які завдавали вогневе ураження по агресору. Українці знищили РСЗВ "Град", танк і 10 окупантів.

Авіація ЗСУ завдала 8 ударів по ворогу

Протягом доби Авіація Сил оборони України завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 радіолокаційні станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.