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У Нідерландах перекрили найбільше в Європі родовище газу через землетруси

1 жовтня, 2023 неділя
12:01
Світ

У неділю, 1 жовтня, у нідерландському місті Гронінген перекрили найбільше в Європі газове родовище у зв'язку з регулярними землетрусами

Про це пише RTV Noord з посиланням на оператора родовища компанію NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij).

Зазначається, що о шостій ранку в Нідерландах закінчився так званий газовий рік, який тривав з 1 жовтня 2022 року. З початку нового року видобування газу на родовищі заборонили через часті антропогенні землетруси, пов'язані з розробкою родовища.

Родовище працювало протягом 60 років. Відкрити його зможуть лише наступного року, якщо будуть сильні морози.

За останні дні роботи з родовища видобули два мільйони кубометрів газу, тоді як у 1970-х добовий показник становив 350 мільйонів кубометрів газу.

"Для нас це великий день. Звичайно, ми всі розуміємо, чому Гронінген має закритися, але це не скасовує того факту, що ми все ще прощаємося з родовищем. Це трохи боляче. Протягом 60 років ми забезпечували нашу країну енергією завдяки цьому родовищу. Воно зробило великий внесок у процвітання Нідерландів. Це те, чим досі пишаються багато нинішніх та колишніх працівників", – сказав менеджер NAM Мартін Клеверлаан.

Поки що йдеться про консервацію Гронінгена, яку можуть перервати у разі ускладнення енергетичної кризи або за умови сильних морозів. Остаточне закриття заплановане на 1 жовтня 2024 року.

Довідково: Гронінген - газове родовище в Нідерландах, поблизу Слохтерена в провінції Гронінген (узбережжя Північного моря). До закриття було ключовим джерелом газу для значної частини Західної Європи. Станом на 1967 рік добувні запаси родовища оцінювали у 2 000 млрд кубометрів, фінально - у 2800 млрд кубометрів. Експерти оцінюють родовище як третє за запасами у світі та найбільше в Європі.

Оператор родовища – компанія NAM, створена Shell і Exxon Mobil.

  • До слова, в Україні напередодні запустили ще п'ять газових свердловин з додатковим видобутком 500 тис. куб. м газу на добу: чотири з них пробурили на старих родовищах віком 45-55 років.

газ
Європа
Нідерланди
Економіка
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