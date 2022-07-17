У Нідерландах працевлаштувались 24 тис. українських біженців
Щонайменше 24 тисячі біженців з України працевлаштувались у Нідерландах. Найпопулярніші міста Амстердам та Гаага
Про це пише NL Times.
Агентство допомоги UWV повідомило статистику на основі документів, які подавали роботодавці. Українці в основному знаходили роботу в індустрії гостинності та через агенції з працевлаштування. Більшість біженців почали працювати в Амстердамі та в його околицях, а також у районі Гааги.
За останніми даними, загалом 24 тисячі біженців з України знайшли роботу в Нідерландах. З початку червня агенція отримала нову інформацію про 10 800 українців, які влаштувались на роботу. У квітні та травні агентству було відомо про 13 200 людей.
Майже половина біженців знайшли роботу через агентства з працевлаштування. Часто українці влаштовувалися через рекрутерів на виробництво, на склад, прибирання. Багато біженців також знайшли роботу в індустрії гостинності (12 %), у сільському господарстві та садівництві (8%) і бізнес-послугах (5 %).
"Певною мірою українці також зробили певне полегшення в галузях, де відчувається великий дефіцит людей. Близько половини людей почали працювати в галузі, де є дефіцит кадрів", - йдеться у повідомленні.
З квітня роботодавці вони повинні повідомляти агентство допомоги UWV, якщо наймають біженця. Таким чином в країні сподіваються виявити та зменшити ризики експлуатації. За неповідомлення про прийняття на роботу українського біженця роботодавця можуть оштрафувати.
- 25 червня ЗМІ повідомляли, що у нідерландському місті Влардінген збудують житловий район для майже 800 українських біженців.
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