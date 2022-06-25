У Нідерландах збудують тимчасовий житловий район для українських біженців

Про це пише NOS.

Видання повідомляє, що для 762 біженців з України буде побудовано 409 будинків.

"Є три типи будинків: одномісні, двомісні та тримісні, і вони обладнані всім необхідним", — каже речник муніципалітету Влардінгена.

За його словами, у новому районі планують побудувати початкову школу, де працюватимуть українські вчителі, а також будівлю для сімейного лікаря та стоматолога. У плані є дитячий садок та дитячі майданчики. Коли почнеться будівництво, поки невідомо.

Наразі у Влардінгені перебувають 200 українських біженців, 100 з них живуть у притулках.

Станом на 2 травня понад 4 тис. українських біженців знайшли роботу в Нідерландах.

12 травня влада Брюсселя повідомила про плани щодо розміщення українських біженців. Вони планують створити спеціальні "селища" для вимушено переміщених людей.

10 червня муніципальна влада Берну у Швейцарії продовжувала зводити контейнерне поселення для українських біженців попри критику архітекторів.

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