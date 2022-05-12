"Села" для біженців і виплати для приймаючих сімей. Влада Брюсселя оприлюднила плани щодо українців у Бельгії

Про це пише The Brussels Times.

З початку російського вторгнення в Україну близько 78 тис біженців з України прибули до Бельгії. Влада країни офіційно зареєструвала близько 40 тис. українців. Державний секретар Бельгії з питань притулку та міграції Семмі Махді раніше повідомляв, що Бельгія очікує прийняти до 200 000 українських біженців.

Для розміщення українців необхідно ще 7200 постійних будинків. Найбільший попит на житло у Брюсселі. Значна частина людей, які прибули раніше, знайшли тимчасове житло в приймаючих сім’ях. Видання зазначає, що це є тимчасовим житлом, поки місцева влада шукає інші варіанти розміщення.

Фінансова компенсація для власників житла

Щоб закрити дефіцит постійного проживання, багато приймаючих сімей в Брюсселі тепер отримуватимуть фінансову компенсацію.

"Ці надбавки будуть надходити з державних грошей, виділених на соціальну інтеграцію українців і сприятимуть витратам домогосподарства", – сказав П'єр Верберен, координатор уряду брюссельського регіону.

Фінансова підтримка може становити близько 150 євро на одну людину та додатково 50 євро для дітей. Також деякі офісні приміщення та інші будівлі модернізують сантехнікою та великими кухнями для тимчасового розміщення українців.

"Села" для біженців

У столиці Бельгії створять "села" для розміщення вимушено переміщених людей. Їх збудують, щоб заселити до 500 українських біженців. Ці табори будуть тимчасовим рішенням, поки для них знайдуть довготривале житло. Видання повідомляє, що приміщення будуть побудовані з якісних модулів, а не з контейнерів чи наметів. Поки уряд не планує будівництва великих таборів, подібних до тих, які з’явилися по всій Європі під час кризи сирійських біженців.

Університети Бельгії пропонують мовні курси для студентів з України.

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