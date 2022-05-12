Університети Бельгії пропонують мовні курси для студентів з України

Про це пише The Brussels Times.



Франкомовний університет ULB у Брюсселі пропонує українцям прискорені курси французької та англійської мови в межах кампанії "Допоможіть Україні". Університет у Левені також підготував прискорений курс усного перекладу для тих, хто розмовляє українською чи російською.



Також коледжі та університети в Антверпені підготували мовні курси, які тривають 8 тижнів, а також надають студентам можливість познайомитися з містом та своїми однокурсниками.

14 студентів уже розпочали навчання в Антверпені, і ще більше доєднатись до навчання в найближчі тижні. За даними видання, в учасників попередньо перевіряються рівень володіння англійською мовою.

Оксфордський університет запускає програму стипендій для безкоштовного навчання українських біженців.

Британський коледж запропонував безкоштовні курси англійської мови для українських біженців.

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