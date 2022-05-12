Університети Бельгії пропонують мовні курси для студентів з України
Бельгійські університети та коледжі запустили курси голландською, французькою та англійською мовами для українських студентів, щоб підготувати їх до продовження навчання в країні
Про це пише The Brussels Times.
Франкомовний університет ULB у Брюсселі пропонує українцям прискорені курси французької та англійської мови в межах кампанії "Допоможіть Україні". Університет у Левені також підготував прискорений курс усного перекладу для тих, хто розмовляє українською чи російською.
Також коледжі та університети в Антверпені підготували мовні курси, які тривають 8 тижнів, а також надають студентам можливість познайомитися з містом та своїми однокурсниками.
14 студентів уже розпочали навчання в Антверпені, і ще більше доєднатись до навчання в найближчі тижні. За даними видання, в учасників попередньо перевіряються рівень володіння англійською мовою.
- Оксфордський університет запускає програму стипендій для безкоштовного навчання українських біженців.
- Британський коледж запропонував безкоштовні курси англійської мови для українських біженців.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.45
Купівля 31.45Продаж 32.03
-
EUR
Купівля 32.99Продаж 33.75
- Актуальне
- Важливе