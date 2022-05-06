Оксфордський університет запускає програму стипендій для безкоштовного навчання українських біженців
Оксфордський університет скасує плату за курси та реєстрацію на аспірантуру для українців. Також кожен студент отримає безкоштовне проживання та харчування, а також грант у розмірі 7 500 фунтів стерлінгів
Про це пише inews.co.uk.
Нова програма почне діяти з вересня. Університет матиме безкоштовні місця на магістерських курсах університету для "висококваліфікованих випускників з України, щоб допомогти цим науковцям "краще зробити свій внесок у відбудову своєї країни". Біженці зможуть подати заявку на однорічний курс із стипендіями, які співфінансують Оксфорд та коледжі-учасники.
"Війна в Україні продовжує спричиняти величезні страждання та довгострокові наслідки для постраждалих. Надихає бачити швидкість і одностайність, з якою коледжі згуртувалися, щоб підтримати цю важливу нову програму. З часом у нас буде багато роботи, щоб зменшити вплив цієї жахливої війни, але ця схема дасть українським студентам шанс відновити своє життя зараз, що є неоціненним", - сказала голова Оксфордської конференції коледжів Джанет Роялл.
Також в університеті повідомили, що працюють над наданням соціальної підтримки, включаючи фінансову підтримку, для нинішніх студентів, які постраждали від війни в Україні.
- Уряд Великої Британії спростив умови для навчання вимушено переселеним студентам з України.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.24
Купівля 31.24Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.86Продаж 33.74
- Актуальне
- Важливе