Оксфордський університет запускає програму стипендій для безкоштовного навчання українських біженців

Про це пише inews.co.uk.

Нова програма почне діяти з вересня. Університет матиме безкоштовні місця на магістерських курсах університету для "висококваліфікованих випускників з України, щоб допомогти цим науковцям "краще зробити свій внесок у відбудову своєї країни". Біженці зможуть подати заявку на однорічний курс із стипендіями, які співфінансують Оксфорд та коледжі-учасники.

"Війна в Україні продовжує спричиняти величезні страждання та довгострокові наслідки для постраждалих. Надихає бачити швидкість і одностайність, з якою коледжі згуртувалися, щоб підтримати цю важливу нову програму. З часом у нас буде багато роботи, щоб зменшити вплив цієї жахливої ​​війни, але ця схема дасть українським студентам шанс відновити своє життя зараз, що є неоціненним", - сказала голова Оксфордської конференції коледжів Джанет Роялл.

Також в університеті повідомили, що працюють над наданням соціальної підтримки, включаючи фінансову підтримку, для нинішніх студентів, які постраждали від війни в Україні.

Уряд Великої Британії спростив умови для навчання вимушено переселеним студентам з України.

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