Понад 4 тис. українських біженців знайшли роботу в Нідерландах
З 1 квітня близько 4300 вимушено переміщених людей з України влаштувались на роботу в Нідерландах. Про це свідчать дані державного агентства зайнятості країни
Повідомляє видання DutchNews.nl.
За даними видання, українським біженцям не потрібно мати дозвіл на роботу, але роботодавці, які приймають біженця, зобов’язані зареєструвати їх в державному агентстві зайнятості.
За тиждень після 1 квітня, коли реєстрація стала обов’язковою, роботу знайшли 550 людей. Наступного тижня ця кількість зросла на 850, а в останній тиждень квітня близько 1350 роботодавців повідомили, що працевлаштували біженців з України.
Видання повідомляє, що близько 40% біженців знайшли роботу у сфері логістики та виробництва. Також популярні вакансії у сфері готельних послуг, садівництві та бізнес-послуг. Додають, що раніше у цих галузях відчувався серйозний дефіцит кадрів.
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