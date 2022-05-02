Понад 4 тис. українських біженців знайшли роботу в Нідерландах

Повідомляє видання DutchNews.nl.



За даними видання, українським біженцям не потрібно мати дозвіл на роботу, але роботодавці, які приймають біженця, зобов’язані зареєструвати їх в державному агентстві зайнятості.



За тиждень після 1 квітня, коли реєстрація стала обов’язковою, роботу знайшли 550 людей. Наступного тижня ця кількість зросла на 850, а в останній тиждень квітня близько 1350 роботодавців повідомили, що працевлаштували біженців з України.



Видання повідомляє, що близько 40% біженців знайшли роботу у сфері логістики та виробництва. Також популярні вакансії у сфері готельних послуг, садівництві та бізнес-послуг. Додають, що раніше у цих галузях відчувався серйозний дефіцит кадрів.



Нідерланди направлять до України 30 офіцерів прикордонної поліції для розслідування військових та воєнних злочинів російських військовослужбовців.

Нідерланди повідомили про відновлення роботи посольства в Києві. Невелика частина персоналу знову повернеться до Києва.

Посольство Нідерландів у Москві припинило видачу короткострокових віз росіянам.



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