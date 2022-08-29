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У Нідерландах вантажівка в'їхала в натовп: загинуло 6 людей, постраждало ще 7

29 серпня, 2022 понедiлок
13:35
Світ Нідерланди_ прапор

У нідерландському Нью-Беєрленді 6 людей загинуло й 7 постраждало, коли вантажівка в'їхала в натовп

Про це пише NOS.

Більшість загиблих були з Нью-Беєрленда: двоє чоловіків віком 50 і 62 роки та двоє жінок 32 і 75 років. Також загинули 41-річний чоловік і 28-річна жінка із сусіднього Гоудсварда. Серед постраждалих одна людина перебуває у важкому стані.

Повідомляють, що троє загиблих - члени однієї родини: мати, син і невістка, яка була на восьмому місяці вагітності.

Спортивна асоціація TOGB з Berkel en Rodenrijs також заявляє про смерть 62-річний чоловіка - її почесного учасника, колишнього члена правління та футбольного арбітра.

Перед ДТП вантажівка стояла на дамбі й потім почала рухатися з невідомих причин, в'їхавши в натовп із десятків людей, які робили барбекю. За словами очевидців, люди довкола намагалися допомогти постраждалим.

Водієм вантажівки був 46-річний іспанець. Його забрала поліція, авто також вилучили. Встановлено, що водій був тверезий.

Зараз поліція шукає фото та відео з місця аварії, щоб з'ясувати обставини події.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у твіттері висловив близьким загиблих у ДТП.

"Жахлива новина про аварію в Нью-Беєрленді. Мої думки - із жертвами цієї жахливої трагедії та їхніми родичами Я бажаю їм багато сил", - наголосив він.

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