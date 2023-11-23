У Нідерландах відбулися парламентські вибори. Дані екзитполу

Про це пише NOS.

Згідно з прогнозами Ipsos, PVV може претендувати на 35 мандатів у парламенті Нідерландів – на 18 більше, ніж вона має зараз. Це також суттєво більше, ніж прогнозували соцопитування напередодні.

Із помітним відривом від ультраправих на другому місці перебуває коаліція "Ліво-зелених" і лейбористів (GroenLinks-PvdA) на чолі з колишнім віцепрезидентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом, якій прогнозують 26 місць.

Народна партія за свободу і демократію (VVD) на чолі з Ділан Єшильгоз-Зегеріус може розраховувати на 23 місця. Нагадаємо, що голова нідерландського уряду Марк Рютте, який перебуває на цій посаді останні 13 років, представляє саме VVD.

Згідно з екзитополом, усі партії, що перебувають у чинній коаліції з VVD, суттєво погіршили результати: "Демократія 66" (D66) отримує 10 мандатів (на 14 менше), "Християнсько-демократичний заклик" (CDA) – п’ять (на 10 менше), а "Християнський союз" (CU) – три місця (на два менше).

Новоутворена політична партія "Новий суспільний договір" (NSC) на чолі з Пітером Омцігтом, за прогнозом Ipsos, може отримати 20 мандатів. Так само новий "Союз фермерів-громадян" (BBB), утворений на тлі фермерських протестів у Нідерландах, може розраховувати на 7 мандатів.

Остаточні результати ще можуть змінитися; крім того, багато що залежатиме від процесу формування коаліції, який через строкату політичну систему Нідерландів може тривати місяцями. Багато політичних партій раніше заявили, що не будуть об’єднуватись із "Партією свободи" Вілдерса.