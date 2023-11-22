Прем'єр Нідерландів Рютте є фаворитом на посаду генсека НАТО, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Попри те, що до перегонів може приєднатися більше кандидатів, Рютте вже досяг консенсусу серед багатьох союзників щодо того, щоб зайняти посаду після закінчення терміну повноважень Столтенберга в жовтні.

Рютте завершує 13-річне перебування на посаді прем'єр-міністра Нідерландів. Після розвалу уряду в липні, він заявив, що виконуватиме обов’язки до обрання нового кабінету.

За даними джерела, уряди Нідерландів і США обговорили шанси Рютте очолити Альянс приблизно в той час, коли він минулого місяця заявив, що готовий боротись за посаду.

Рішення про схвалення кандидатури на пост генерального секретаря НАТО має бути прийняте одностайно усіма членами Організації Північноатлантичного договору, однак точка зору США, завжди має більшу вагу.

Інше джерело повідомило, що США вже двічі зверталися до Рютте з пропозицією обійняти посаду. Минулого разу він відмовився, бо не очікував, що його уряд так швидко розвалиться.

Видання пише, що нідерландський лідер також може бути краще за інших кандидатів готовий мати справу з Дональдом Трампом, якщо той виграє вибори в США наступного року. Вважається, що він мав непогані зв’язки з колишнім президентом, який погрожує вивести США із військового альянсу.

Окрім США, голландський лідер, ймовірно, також заручиться підтримкою таких країн, як Угорщина та Туреччина, де він підтримував добрі стосунки за зачиненими дверима, вважає один із спврозмовників видання. Союзники зі східного флангу також можуть підтримати Рютте в світлі потужної підтримки Нідерландами зусиль України протистояти вторгненню Росії.

Рютте стикнеться з конкуренцією з боку балтійських кандидатів - прем'єрки Естонії Каллас та міністра закордонних справ Латвії та експрем'єра Кріш’яніса Карінса, які заявили, що готові обійняти посаду. І Карінс, і Каллас можуть зіткнутися з проблемами, враховуючи, що балтійські країни вважалися занадто агресивними щодо Москви, щоб очолити альянс.

Кандидати на посаду генерального секретаря НАТО: що відомо

Зазначається, що Столтенберг очолює Альянс з 2014 року, нещодавно його повноваження продовжили вчетверте - до жовтня 2024 року. 64-річний Столтенберг, колишній прем'єр-міністр Норвегії, мав завершити свій термін на посаді генерального секретаря НАТО наприкінці вересня.

Проте наприкінці серпні він заявив, що більше не погодиться на продовження свого мандату очільника НАТО - він перебуває на посаді вже третю каденцію поспіль.

Кілька країн прагнули обрати жінку на чолі організації, але учасники блоку не змогли домовитися про наступника. Раніше цього року прем’єр-міністерку Данії Метте Фредеріксена рекламували серед фаворитів на цю посаду, попри те, що вона заперечувала, що є кандидатом.

Уряд Нідерландів розпався в липні на тлі внутрішньої боротьби за міграційну політику. Рютте, який найдовше обіймав посаду премʼєра, заявив, що піде з політики після формування нового кабінету після виборів 22 листопада.

Також на посаду генсека НАТО розглядали й колишнього премʼєр-міністра Сполученого Королівства Бориса Джонсона.

У кінця жовтня Рютте заявив, що готовий замінити Столтенберга на посаді наступного генерального секретаря НАТО.

15 листопада прем'єр-міністрка Естонії Кая Каллас заявила, що зацікавлена в тому, аби обійняти посаду генерального секретаря НАТО.

19 листопада стало відомо, що міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш планує приєднатися до списку претендентів на посаду генерального секретаря НАТО