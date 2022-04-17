У Нідерландах відкрили українську середню школу
Діти з України вже тиждень навчаються в Нідерландах за програмою МОН
Про це повідомляють у Міністерстві освіти й науки України.
"Українську школу відкрили у 3-поверховій старовинній будівлі, що розташована в центрі Дордрехта. Там можуть перебувати 120 учнів. Утім, як передбачають організатори школи, упродовж місяця кількість може подвоїтися, тож для навчального закладу наразі шукають більше приміщення – зі спортивними залами, дитячими майданчиками тощо", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що школу відкрили завдяки українській психотерапевтці Оксані Олійник, яка до війни жила та працювала у Христанівці на Полтавщині.
Зараз у школі навчається 110 дітей віком від 12 до 18 років з різних областей України, а викладають шкільні предмети 10 вчителів-українців.
Навчання у школі відбувається за програмою МОН, проте, окрім звичних предметів, учні вивчають сценічну майстерність, проєктний менеджмент, основи підприємництва, а також мають уроки нідерландської мови.
Школу фінансує міська рада Дордрехта і покриває витрати на обладнання, меблі, зарплати вчителям тощо. Шкільні вчителі підписали тимчасові контракти і будуть отримувати нідерландську вчительську зарплатню.
- Нагадаємо, у Мелітополі окупанти викрали трьох директорів шкіл і "ухвалили" навчати дітей у місті за російськими програмами.
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