У Нідерландах зафіксували перший випадок мавпячої віспи у дитини

Про це інформує Європейська Правда з посиланням на ANP.

Зазначаєьбся, що достеменно наразі невідомо, яким саме чином дитина підхопила захворювання, проте в Національному інституті охорони здоров’я Нідерландів вважають, що це сталося через контакт зі шкірою вже інфікованої людини.

За весь час у Нідерландах було виявлено 352 інфікованих мавпячою віспою.

Нагадаємо, 20 травня мавпяча віспа підтвердилася у щонайменше семи країнах.

Пізніше 22 травня Бельгія першою в Європі впровадила обов'язковий карантин для хворих на мавпячу віспу.

На наступний день 23 травня в Аргентині зафіксували перший випадкок мавпячої віспи, а до цього дев'ять європейських країн зереєстрували випадки захворювання таким вірусом на своїх теренах. А станом на 31 травня у Великій Британії виявили 71 новий випадок мавпячої віспи

Водночас 31 травня в Угорщині діагностували перший випадок перший випадок цього захворювання. А вже станом на 5 червня у 27 країнах підтвердили 780 випадків мавпячої віспи, найбільше інфікованих - у Великій Британії.