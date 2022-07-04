У Нідерландах зафіксували перший випадок мавпячої віспи у дитини
За даними Національного інституту охорони здоров’я країни, за останні декілька днів у Нідерландах виявили 64 нові випадки зараження мавпячою віспою, зокрема у дитини
Про це інформує Європейська Правда з посиланням на ANP.
Зазначаєьбся, що достеменно наразі невідомо, яким саме чином дитина підхопила захворювання, проте в Національному інституті охорони здоров’я Нідерландів вважають, що це сталося через контакт зі шкірою вже інфікованої людини.
За весь час у Нідерландах було виявлено 352 інфікованих мавпячою віспою.
- Нагадаємо, 20 травня мавпяча віспа підтвердилася у щонайменше семи країнах.
- Пізніше 22 травня Бельгія першою в Європі впровадила обов'язковий карантин для хворих на мавпячу віспу.
- На наступний день 23 травня в Аргентині зафіксували перший випадкок мавпячої віспи, а до цього дев'ять європейських країн зереєстрували випадки захворювання таким вірусом на своїх теренах. А станом на 31 травня у Великій Британії виявили 71 новий випадок мавпячої віспи
- Водночас 31 травня в Угорщині діагностували перший випадок перший випадок цього захворювання. А вже станом на 5 червня у 27 країнах підтвердили 780 випадків мавпячої віспи, найбільше інфікованих - у Великій Британії.
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