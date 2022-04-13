У Нідерландах затримали 20 нових російських яхт

Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву уряду країни.

Судна не зможуть покинути Нідерланди до зняття санкцій, введених проти Росії після її вторгнення в Україну.

Зазначається, що 14 яхт перебувають у стадії будівництва, дві - на складі та чотири - на технічному обслуговуванні. За даними уряду, більшість яхт після запровадження санкцій проти РФ потрапили під "посилений нагляд". Це означає, що поки влада перевіряє право власності на ці яхти, їх заборонено продавати та вивозити за межи країни.

Яхти мають довжину від 8,5 до 120 м.

У межах розслідувань митниця Нідерландів встановила, що "дві яхти були виявлені пов’язаними з особою з санкційного списку ЄС".

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