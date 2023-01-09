У Нігерії бойовики викрали понад 30 людей з вокзалу
У Нігерії озброєні бойовики викрали 32 людини із залізничного вокзалу в південному штаті Нігерії Едо
Про це повідомляє Reuters із посиланням на канцелярію губернатора штату і поліцію.
Бойовики, озброєні автоматами АК-47, напали на станцію Том Ікімі, коли пасажири чекали на поїзд до Варрі, нафтового вузла в сусідньому штаті Дельта. Станція знаходиться приблизно за 111 км на північний схід від столиці штату Бенін-Сіті і неподалік кордону зі штатом Анамбра.
За повідомленням поліції, нападники застрелили кількох людей і викрали 32 особи, одній вдалося втекти.
"Наразі співробітники служби безпеки, які складаються з військових та поліції, а також людей з мережі лінчувальників та мисливців, активізують пошуково-рятувальні операції в розумному радіусі для порятунку жертв викрадення", - зазначив комісар Едо Кріс Оса Нехікхаре.
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