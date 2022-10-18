У Нігерії через масштабну повінь загинуло щонайменше 603 людини
У Нігерії унаслідок масштабних повеней, що спричинені сезонними зливами, загинуло щонайменше 603 людини, понад 1 млн людей вимушені переїхати
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на міністерство з гуманітарних питань.
Зазначають, що повінь затопила 108 392 га сільськогосподарських угідь. Унаслідок цього було пошкоджено 82 053 будинків. Це призвело до того, що 1,3 млн людей вимушені переселитися.
Метеорологічне агентство Нігерії повідомило, що з 36 штатів країни 32 постраждають від повені, яка може посилитися найближчим часом. У зв'язку з цим уряд попросив владу регіональну владу евакуювати населення та надати необхідну допомогу, як-от намети, воду та медичні засоби.
Штати Нігерії, зокрема Анамбра, Дельта, Кросс-Рівер, Ріверс і Байєлса, знаходяться під загрозою повені.
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