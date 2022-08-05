Про це ініормує Сіньхуа.

Національне агентство Нігерії з боротьби з наркотиками спалило коноплю, кокаїн, героїн, метамфетамін і інші речовини. Ця партія важила 550 тонн і стала рекордоною за 32 роки.

Очільник агенства Мохамед Буба Марва заявив, що наркокарателям надсилають меседж про те, що "вони продовжуватимуть втрачати свої величезні інвестиції в злочинну торгівлю, якщо не відступлять і не шукатимуть інший законний бізнес".

"Приємно усвідомлювати, що наші зусилля з контролю за дотриманням законодавства про наркотики не марні. Результатом є не тільки конфіскація вищезазначених наркотиків, але й арешт, притягнення до відповідальності та суд над правопорушниками", - зауважив він.

Так, із січня 2021 року в Нігерії виявили 3,5 тис. тонн наркотиків, а заарештували понад 17 647 наркозлочинців, 2385 із котрих засудили.

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