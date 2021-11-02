У Нігерії стався обвал багатоповерхівки: зникли безвісти близько 100 людей
Внаслідок обвалу 21-поверхової будівлі в Лагосі, Нігерія, пропали безвісти близько 100 осіб
Про це повідомляє Reuters.
Під час обвалу 21-поверхової будівлі у Лагосі (Нігерія) пропало безвісти близько 100 осіб. Всі вони перебували на будівництві.
Як зазначається, рятувальникам вдалося врятувати не менше 3 людей. Їх витягли з-під завалів і передали медикам.
Зруйнована будівля була частиною трьох веж, побудованих приватним забудовником Fourscore Homes.
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