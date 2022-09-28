У Нікополі росіяни обстріляли будинки, ліцей, зупинку, електролінії, а поблизу Кривого Рогу ЗСУ збили ворожу ракету
На Дніпропетровщині в ніч на 28 вересня окупанти обстріляли понад 10 будинків, зупинку, ліцей, електролінії й газогони. ЗСУ збили російську ракету
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
Росіяни всю ніч гатили по Нікопольському району з "градів" і важкої артилерії. По Нікополю вони вдарили тричі та пошкодили понад десять багатоповерхових і приватних будинків, ліцей, зупинка транспорту, газогони та шість ліній електропередачі.
Унаслідок ворожого вогню без світла залишилося майже 8 тис. родин. Аварійні бригади енергетиків почнуть працювати, щойно мине загроза нових обстрілв.
У Марганецькій громаді встановлюють наслідки російської атаки. На місці рятувальники та поліція.
Люди внаслідок російських обстрілів не постраждали.
Увечері 27 вересня українська ППО збила ракету Х-59 окупантів.
В інших районах Дніпропетровщини ніч минула без надзвичайних ситуацій. Станом на 7:32 обстановка також спокійна.
- У ніч на 27 вересня рашисти гатили по Дніпропетровщині. Зафіксовано майже 90 снарядів - понівечені приватні будинки, спортшкола та газогін.
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