Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

Росіяни всю ніч гатили по Нікопольському району з "градів" і важкої артилерії. По Нікополю вони вдарили тричі та пошкодили понад десять багатоповерхових і приватних будинків, ліцей, зупинка транспорту, газогони та шість ліній електропередачі.

Унаслідок ворожого вогню без світла залишилося майже 8 тис. родин. Аварійні бригади енергетиків почнуть працювати, щойно мине загроза нових обстрілв.

У Марганецькій громаді встановлюють наслідки російської атаки. На місці рятувальники та поліція.

Люди внаслідок російських обстрілів не постраждали.

Увечері 27 вересня українська ППО збила ракету Х-59 окупантів.

В інших районах Дніпропетровщини ніч минула без надзвичайних ситуацій. Станом на 7:32 обстановка також спокійна.

У ніч на 27 вересня рашисти гатили по Дніпропетровщині. Зафіксовано майже 90 снарядів - понівечені приватні будинки, спортшкола та газогін.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb