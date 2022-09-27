Уночі окупанти випустили майже 90 снарядів по Дніпропетровщині: понівечені будинки, спортшкола і газогін
У ніч на 27 вересня рашисти гатили по Дніпропетровщині. Зафіксовано майже 90 снарядів - понівечені приватні будинки, спортшкола і газогін
Про це інформує в телеграмі Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Під вогонь з майже 90 снарядів потрапили 3 громади - Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська", - пише Резніченко.
Повідомляється, що серед мирного населення ніхто не постраждав.
У місті Нікополь пошкоджені 15 домівок, господарські споруди й автівки.
Також у Марганці понівечені 10 будинків, дитячо-юнацька спортивна школа, сквер, газогін та лінії електропередач.
"Один будинок загорівся. З полум’ям вогнеборці впоралися", - додав очільник області.
- У ніч на 25 вересня окупанти випустили по трьох громадах Нікопольського району понад 170 снарядів з "градів" та ствольної артилерії.
- Вночі 26 вересня росіяни 9 разів ударили ракетами по дніпропетровських громадах, в загальній кількості було випущено 130 снарядів. У Нікополі пошкоджені майже 40 будинків й лінії електропередачі.
- 26 вересня протиповітряна оборона ЗСУ збила над Дніпропетровщиною ракету армії РФ.
- Також 26 вересня рашисти обстрілювали Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області, є постраждалі та руйнування.
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