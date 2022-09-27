Про це інформує в телеграмі Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Під вогонь з майже 90 снарядів потрапили 3 громади - Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська", - пише Резніченко.

Повідомляється, що серед мирного населення ніхто не постраждав.

У місті Нікополь пошкоджені 15 домівок, господарські споруди й автівки.

Також у Марганці понівечені 10 будинків, дитячо-юнацька спортивна школа, сквер, газогін та лінії електропередач.

"Один будинок загорівся. З полум’ям вогнеборці впоралися", - додав очільник області.