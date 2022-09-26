Про це інформує в телеграмі Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Крута новина від наших військових. Захисники з нашої ППО збили над областю ворожу ракету", - написав Резніченко.

26 вересня у Дніпропетровській області було щонайменше три сигнали повітряної тривоги. Остання розпочалася о 15:26 та закінчилася о 15:52.