Над Дніпропетровщиною ППО збила російську ракету
26 вересня протиповітряна оборона ЗСУ збила над Дніпропетровщиною ракету армії РФ
Про це інформує в телеграмі Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Крута новина від наших військових. Захисники з нашої ППО збили над областю ворожу ракету", - написав Резніченко.
26 вересня у Дніпропетровській області було щонайменше три сигнали повітряної тривоги. Остання розпочалася о 15:26 та закінчилася о 15:52.
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