У Нікополі росіяни обстріляли медзаклад, гуртожиток і приватні будинки
У Нікополі Дніпропетровської області у неділю, 11 червня, російські військові завдали удару по медичному закладу, гуртожитку та по приватних будинках
Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Нікополь зазнав чергового терористичного акту з боку російських окупаційних військ", - йдеться у повідомлені.
Зазначається, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено медичний заклад обласної ради. Також значні пошкодження отримали гуртожиток, три приватних житлових будинка та лінії електропередач.
Відомо, що місцеві мешканці не постраждали.
"Незрозуміло, куди та навіщо стріляли окупанти, оскільки в районі обстрілу знаходяться житлові будівлі мирних людей", - додав Лукашук.
- Поблизу Нікополя просіла ділянка із залізничним полотном через підрив росіянами Каховської ГЕС на Херсонщині.
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