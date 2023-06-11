У Нікополі росіяни обстріляли медзаклад, гуртожиток і приватні будинки

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Нікополь зазнав чергового терористичного акту з боку російських окупаційних військ", - йдеться у повідомлені.

Зазначається, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено медичний заклад обласної ради. Також значні пошкодження отримали гуртожиток, три приватних житлових будинка та лінії електропередач.

Відомо, що місцеві мешканці не постраждали.

"Незрозуміло, куди та навіщо стріляли окупанти, оскільки в районі обстрілу знаходяться житлові будівлі мирних людей", - додав Лукашук.