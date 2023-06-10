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Під Нікополем через підрив Каховської ГЕС просіла залізнична колія

10 червня, 2023 субота
19:36
Суспільство колія

Поблизу Нікополя просіла ділянка із залізничним полотном через підрив росіянами Каховської ГЕС на Херсонщині

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці. 

"Вплив підірваної росіянами дамби прослідковується набагато далі Херсонщини: щойно поблизу Нікополя просіла ціла ділянка із залізничним полотном", - йдеться у повідомлені. 

Зазначається, що працівники встигли вчасно скасувати приміські потяги й уникнути аварії. На відновлення залізничної колії піде орієнтовно 3 дні.

"Приміські поїзди до Нікополя з Кривого Рога, Апостолова, Тимкова обмежують до Чортомлика", - передає пресслужба. 

Відомо, що між Чортомликом і Нікополем для підвезення пасажирів курсуватиме безкоштовний автобус.

За інформацією, на ділянці Чортомлик - Кривий Ріг Укрзалізниця призначила електропоїзд, який відправляється з Чортомлика о 19:30, а прибуває до Кривого Рога о 21:00.

Потяг №76/75 Кривий Ріг - Київ орієнтовно затримається на 50 хвилин для пересадки жителів Нікополя.

Яка ситуація з водою у населених пунктах Дніпропетровщини

На Нікопольщині, згідно з повідомленням голови РВА Євгена Євтушенка, найскладнішою є ситуація для Томаківської, Червоногригорівської, Мирівської громад.

Тим часом начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що 70% містян можуть найближчим часом стикнутись із проблемами з водою. У Південне водосховище перестала потрапляти каховська вода. Більша частина міста споживає воду саме з Південного водосховища і лише 30% – із Карачунівського. Тому Вілкул закликав містян максимально економити воду. За його оцінками, води в Південному водосховищі вистачить щонайбільше на півтора місяці. За цей час влада розраховує напрацювати рішення для подальшого забезпечення Кривого Рогу водою.

9 червня голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що наразі 5 водоканалів, які підпорядковуються обласній раді, працюють у штатному режимі.

"Дніпровський, Камʼянський, Новомосковський, Павлоградський, Синельниковський райони з водою", - написав він.

Нікопольський район

"Зараз працюємо над тим, щоб один з обласних водоканалів здійснював там наповнення резервуарів, певні напрацювання вже є", - зазначив Лукашук.

За його словами, на Нікопольщині водопостачання припинене у Покрові, Марганці, частині Покровської громади, Томаківській, Мирівській, Червоногригорівській територіальних громадах. Там організовано підвезення води. 

"Нікополь із перебоями, знижено тиск, тому місцями може не бути води", - уточнив чиновник.

У Криворізькому районі, за даними Лукашука, ситуація досить непогана.

"В Апостолівській громаді  вода подаватиметься погодинно, в Грушівській громаді плануються відключення, але організовано підвезення води. Софіївська громада – воду подають погодинно, заповнюють резервуари", - написав голова Дніпропетровської облради.

Ситуація з підтопленням

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області, піднявся рівень води і на Дніпропетровщині, що спричинило масовий мор риб. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут

Також за даними Мінкульту, на тимчасово окупованій території Херсонської області будинок-музей видатної художниці Поліни Райко, ймовірно, опинився під водою.

Тим часом Львівщина готується приймати евакуйованих мешканців Херсонської області через підрив Каховської ГЕС. Перші прибувають своїми силами, декого вже прийняв Прихисток "Твоя опора". Окрім того, влада Львова пообіцяла реагувати на спекулянтів в разі підвищення цін на житло через підрив Каховської ГЕС.

Також у Херсоні із гуманітарною місією перебуває команда львівської Домівки врятованих тварин, вони рятують чотирилапих, які потерпають від підриву Каховської ГЕС.

Україна
Укрзалізниця
Дніпропетровщина
Нікополь
Каховська ГЕС
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