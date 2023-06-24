У Нікополі внаслідок російського обстрілу загинув чоловік. Є численні руйнування

Про це повідомляє голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Протягом дня російські терористи двічі обстрілювали Нікополь та Покровську сільську громаду. Терористи використали ствольну артилерію.

"На жаль, внаслідок обстрілу загинув нікополець 1952 року народження. Щиро співчуваю рідним... В місті пошкоджено 6 житлових будинків, 7 господарчих споруд, 2 приватних підприємства, гаражі, автотранспорт, лінії газо- та електромережі", - пише Євтушенко.

Він також попросив мешканців прибережних населених пунктів провести ніч в сховищі, або скористатися правилом двох стін.