У Нікопольському районі попередили про замінування берегової лінії Каховського водосховища

Про це пише в телеграмі начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Військові патрулі здійснюють цілодобовий контроль берегової смуги. Останній тиждень маємо прикрі випадки нічних спроб виходу на воду жителів прибережних територій. Ці випадки закінчились попереджувальним вогнем зі стрілецької зброї та затриманням порушників. Військові мають команду відкривати вогонь на ураження по надводних цілях", - пише Євтушенко.

Поблизу акваторії Каховського водосховища в багатьох місцях берегова лінія замінована.

Мирних жителів просять не спускатися до берегової смуги, адже це "може призвести до травми або смерті".

"Прошу з розумінням поставитись до обмежень обумовлених збройною агресією РФ. Всі заборони буде скасовано після звільнення протилежного берегу водосховища. Будь ласка, не наражайте себе на небезпеку", - додає голова РВА.

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