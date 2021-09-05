У Німеччині афганець накинувся на людей з ножем у парку

Про це повідомляє Express.co.uk.

Громадянин Афганістану, який проживав у Німеччині з 2016 року, напав у парку з ножем на 58-річну садівницю та 66-річного випадкового перехожого.

29-річний Афганець накинувся на садівницю через переконання, що жінка не повинна займатися такою роботою. Перехожий постраждав після того, як кинувся на допомогу жінці. Обоє жертв отримали серйозні поранення та були госпіталізовані.

В поліції Берліну повідомили, що у зловмисника можуть бути проблеми з психікою. Правоохоронці також вивчають варіант релігійних мотивів для скоєння цього злочину.

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