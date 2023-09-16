У Німеччині назвали правильним кроком скасування ембарго на експорт українського зерна

Про це інформує Tagesschau.

"Україна все ще потребує нашої допомоги - так довго, як це буде потрібно. Це також означає, що ми повинні солідарно протистояти викликам і не грати на кризах один проти одного", - зазначив Оздемір.

За його словами, усі країни-члени ЄС повинні об'єднатися, оскільки "все інше лише грає на руку Путіну" та ставить під загрозу фундаментальні принципи внутрішнього ринку.

На думку німецького політика наразі пріоритетним є довгостроковий розвиток альтернативних експортних маршрутів в ЄС. Він додав, що Україна залежить від надходжень від торгівлі зерном, а її продукція в першу чергу потрібна на глобальному півдні.

"Ми неодмінно використаємо наступну Сільськогосподарську раду в Брюсселі вже в понеділок для подальших обговорень", - наголосив Оздемір.

Що відомо про рішення Єврокомісії не продовжувати обмеження на експорт українського зерна

Європейська комісія 15 вересня вирішила не продовжувати заборону на експорт українського зерна до ЄС. Проаналізувавши дані щодо впливу експорту 4 категорій української сільськогосподарської продукції на ринок ЄС, вона дійшла висновку, що "викривлення ринку в 5 країнах-членах, що межують з Україною, зникли".

Україна погодилась протягом 30 днів запровадити заходи, які допоможуть уникнути стрибків цін на зерно, наприклад, систему ліцензування експорту. До того часу, з 16 вересня, Україна повинна запровадити ефективні заходи контролю за експортом 4 груп товарів, щоб запобігти будь-яким ринковим викривленням у сусідніх країнах.

Президент України Володимир Зеленський привітав таке рішення Європейської комісії.

"Зараз важливо, щоб європейська єдність спрацювала й на двосторонньому рівні. Щоб сусіди в час війни Україну підтримали. А якщо їхні рішення порушуватимуть право ЄС, Україна буде цивілізовано відповідати", - заявив президент.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав окремі держави-члени ЄС утриматися від неправомірних односторонніх обмежень щодо української агропродукції, адже такі обмеження можуть стати предметом арбітражу в рамках СОТ.

Попри це, три країни заявили про продовження ембарго. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що попри рішення Єврокомісії, з 16 вересня країна продовжить ембарго в односторонньому порядку, аби підтримати інтереси польських фермерів.

Слідом за Польщею заборону на ввезення агропродукції ввела Угорщина: вона закрила кордон для 24 українських товарів. Словаччина вирішила заборонити імпорт чотирьох товарів з України: заборона діятиме до кінця року для пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику.

Водночас у Румунії заявили, що очікують від України презентації плану дій "щодо ефективних заходів експортного контролю, щоб запобігти деформації ринку зернових у країні".