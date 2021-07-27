У Німеччині прогримів вибух на хімзаводі Bayer: влада просить місцевих зачинити вікна

Про це повідомляє Reuters.



Частина заводу загорілася. Місцевим жителям рекомендують не відкривати вікна - все небо виявилося в чорному густому диму.



Оператор Chempark Currenta заявив, що вибух стався на тій ділянці, де спалюються відходи. Індустріальний парк хімічної промисловості Chempark заявив у Twitter, що поки не ясно, що стало причиною вибуху.



"Мешканці повинні заходити в приміщення і тримати двері та вікна закритими", - попередили на пресслужбі заводу.



Німецьке урядове агентство цивільного захисту попередило про "надзвичайну небезпеку".



Поліція повідомила у Twitter, що закриває сусідню автостраду.



У 2019 році компанія Bayer та хімічна компанія Lanxess (LXSG.DE) продала оператора Chempark Currenta компанії Macquarie Infrastructure and Real Assets (MQG.AX) на суму 3,5 мільярда євро (4,12 мільярда доларів).



????| Explosion in #Leverkusen, #Germany



▪️Huge cloud of smoke has filled the sky over German city after the blast.

▪️The #explosion occurred at the Bayer chemical company.

▪️People have been warned to close their windows and to stay inside. pic.twitter.com/zzJqVhJuh4 — EHA News (@eha_news) July 27, 2021