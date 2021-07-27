У Німеччині прогримів вибух на хімзаводі Bayer: влада просить місцевих зачинити вікна
В німецькому Леверкузені в приміщенні заводу Bayer сталася аварія. Стовп диму піднявся над містом
Про це повідомляє Reuters.
Частина заводу загорілася. Місцевим жителям рекомендують не відкривати вікна - все небо виявилося в чорному густому диму.
Оператор Chempark Currenta заявив, що вибух стався на тій ділянці, де спалюються відходи. Індустріальний парк хімічної промисловості Chempark заявив у Twitter, що поки не ясно, що стало причиною вибуху.
"Мешканці повинні заходити в приміщення і тримати двері та вікна закритими", - попередили на пресслужбі заводу.
Німецьке урядове агентство цивільного захисту попередило про "надзвичайну небезпеку".
Поліція повідомила у Twitter, що закриває сусідню автостраду.
У 2019 році компанія Bayer та хімічна компанія Lanxess (LXSG.DE) продала оператора Chempark Currenta компанії Macquarie Infrastructure and Real Assets (MQG.AX) на суму 3,5 мільярда євро (4,12 мільярда доларів).
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