У Німеччині стався дефіцит цигарок через закритий у Харкові картонний завод
У Німеччині спостерігається дефіцит сигарет через закриття заводу Philip Morris з виробництва картону в Харкові через вторгнення РФ
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Bild.
Тютонова компанія Philip Morris закрила картонний завод у Харкові через війну. Через почалися проблеми з виробництвом упаковки для сигарет, особливо коробок нестандартних розмірів.
Постачальники зауважили, що в країні практично немає брендів Marlboro Red і Gold.
Philip Morris підтверджує, що через війну в Україні порушилися етапи виробництва сигарет.
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