У Німеччині вирішили вводити третю дозу вакцини окремим групам населення та дозволили щепитись усім підліткам

Про це повідомляє DW.

Рішення ухвалили земельні та федеральний міністри охорони здоров'я.



Досі вакцинацію дітей проводили при наявності певних захворювань та лише за рекомендацією лікарів.



Тепер же її робитимуть на загальних правах у центрах вакцинації.

За даними міністра охорони здоров'я Єнса Шпана, наразі вакцинувався кожен п'ятий підліток країни - близько 900 тисяч.

Також, було прийнято рішення, що вразливі групи населення отримають третю дозу вакцини. Йдеться про літніх людей, які потребують догляду, та пацієнтів з імунодефіцитом.



Третю дозу слід робити через півроку після введення другої дози.

В Ізраїлі з 1 серпня почнуть робити щеплення від COVID-19 третьою дозою людям старше 60 років.