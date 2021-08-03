У Німеччині вирішили вводити третю дозу вакцини окремим групам населення та дозволили щепитись усім підліткам
У Німеччині пропонуватимуть вакцинацію дітей від 12 років препаратами Moderna та Pfizer
Про це повідомляє DW.
Рішення ухвалили земельні та федеральний міністри охорони здоров'я.
Досі вакцинацію дітей проводили при наявності певних захворювань та лише за рекомендацією лікарів.
Тепер же її робитимуть на загальних правах у центрах вакцинації.
Також, було прийнято рішення, що вразливі групи населення отримають третю дозу вакцини. Йдеться про літніх людей, які потребують догляду, та пацієнтів з імунодефіцитом.
Третю дозу слід робити через півроку після введення другої дози.
- В Ізраїлі з 1 серпня почнуть робити щеплення від COVID-19 третьою дозою людям старше 60 років.
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