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У Німеччині знизили вартість проїзду в громадському транспорті через дороге пальне

1 червня, 2022 середа
09:50
Світ

З одним квитком за 9 євро можна користуватись усім міським і приміським транспортом цілий місяць

З 1 червня на усій території Німеччини почали діяти пільгові проїзні квитки на всі види громадського транспорту, які коштують лише 9 євро на місяць. Закон про так званий 9-еuro-ticket бундесрат схвалив у середині травня.  

Загалом громадський транспорт у Німеччині не є дешевим. У середньому одна поїздка міським автобусом чи трамваєм коштує від 1,5 євро навіть у невеликому місті. Але при цьому за 25-40 євро можна придбати абонемент на місяць, який дозволяє користуватися громадським транспортом, у тому числі й поїздами, в межах усієї федеральної землі. Тепер із квитком за 9 євро (ціна одного кг фаршу) можна подорожувати навіть між землями, але лише регіональними поїздами. Аномально дешевими квитками німецька влада вирішила вбити відразу двох зайців. З одного боку, намагається задобрити своїх громадян, які зараз вкрай незадоволені зростанням цін на енергоносії та продукти харчування. З іншого –  заохочує людей пересісти з власних авто на громадський транспорт і таким чином зменшити споживання бензину в країні. Екологи бачать позитив у тому, що зменшиться кількість викидів в атмосферу. Утім є й незадоволені. Насамперед це епідеміологи, які прогнозують збільшення захворюваності на COVID-19 через переповнені потяги й автобуси. 

Німецька влада називає 9-еuro-ticket експериментом, який триватиме  три місяці, але якщо матиме позитивні наслідки, то може бути продовжений і після 1 вересня. Попередньо федеральний уряд виділив земляв 2,5 млрд євро на цей проєкт, але вже кажуть, що цих коштів недостатньо і доведеться дофінансовувати. 

До слова, разом із запровадження єдиного квитка за 9 євро в Німеччині скасували безкоштовний проїзд у регіональному транспорті для українців. Досі у міському транспорті та поїздах RE та RB (приміські та регіональні потяги) замість квитка достатньо було показати український паспорт. 

  • Тим часом у Львові через подорожчання пального вартість проїзду у громадському автотранспорті підняли до 15 грн. Нові тарифи почнуть діяти з четверга, 2 червня.

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