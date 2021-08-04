У низці областей буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки, - ДСНС

Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

Сьогодні у східних, Сумській, Житомирській, Київській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

В інших областях очікується погіршення погоди через дощі та грози.

Очікуються град та шквали. Ускладнення слід чекати в західних, Житомирській та Вінницькій областях.