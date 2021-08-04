У низці областей буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки, - ДСНС
Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у низці регіонів
Про це повідомляє пресцентр ДСНС.
Сьогодні у східних, Сумській, Житомирській, Київській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
В інших областях очікується погіршення погоди через дощі та грози.
Очікуються град та шквали. Ускладнення слід чекати в західних, Житомирській та Вінницькій областях.
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