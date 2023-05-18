Про це повідомляє місцевий канал "Регіон 22".

Видання зазначає, що після двох прильотів приватний будинок зруйновано вщент. Попередньо відомо про значну кількість загиблих і поранених окупантів.

Також повідомляють, що там мешкали представники ФСБ, яких часто відвідували місцеві гауляйтери — голова окупаційної адміністрації Нової Каховки Володимир Леонтьєв та його пособник Руслан Агаєв.

Офіційного підтвердження з боку окупантів, а також з офіційних українських джерел поки немає. Про випадок лише згадав голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.