У Новій Каховці підірвали будинок з окупантами: багато загиблих і поранених, - ЗМІ
Сталися два потужних вибухи у приватному будинку неподалік від Парку слави і центральної міської лікарні Нової Каховки, який облюбували співробітники ФСБ
Про це повідомляє місцевий канал "Регіон 22".
Видання зазначає, що після двох прильотів приватний будинок зруйновано вщент. Попередньо відомо про значну кількість загиблих і поранених окупантів.
Також повідомляють, що там мешкали представники ФСБ, яких часто відвідували місцеві гауляйтери — голова окупаційної адміністрації Нової Каховки Володимир Леонтьєв та його пособник Руслан Агаєв.
Офіційного підтвердження з боку окупантів, а також з офіційних українських джерел поки немає. Про випадок лише згадав голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.
- Мер міста Володимир Коваленко розповідає, що в окупованій Новій Каховці росіяни проводять репетиції вуличних боїв та будують оборону.
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