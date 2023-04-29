Про це розповів міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко в ефірі Еспресо.

"Майже кожного дня відбуваються роботи, пов'язані з подальшим укріпленням і розбудовою оборонних споруд на лівому березі, які вони, імовірно, влаштували з точки зору майбутнього контрнаступу ЗСУ. І ці роботи тепер перемістилися углиб території - там риють окопи, ставлять залізобетонні споруди", - сказав Коваленко.

Міський голова зазначив, що росіяни будують багаторівневу оборону. Окрім того, за словами місцевих, у деяких населених пунктах навколо Нової Каховки відбуваються репетиції вуличних боїв.