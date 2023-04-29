В окупованій Новій Каховці на Херсонщині росіяни проводять репетиції вуличних боїв та будують оборону, - мер Коваленко
На лівому березі Дніпра у Новій Каховці окупаційні війська зводять додаткові оборонні укріплення, переміщуючи їх углиб території. Також у сільській місцевості росіяни проводять репетиції вуличних боїв
Про це розповів міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко в ефірі Еспресо.
"Майже кожного дня відбуваються роботи, пов'язані з подальшим укріпленням і розбудовою оборонних споруд на лівому березі, які вони, імовірно, влаштували з точки зору майбутнього контрнаступу ЗСУ. І ці роботи тепер перемістилися углиб території - там риють окопи, ставлять залізобетонні споруди", - сказав Коваленко.
Міський голова зазначив, що росіяни будують багаторівневу оборону. Окрім того, за словами місцевих, у деяких населених пунктах навколо Нової Каховки відбуваються репетиції вуличних боїв.
- Голова пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков повідомив, що у Новокаховській громаді лишаються 10% населення.
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