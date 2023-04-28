Про це повідомив голова пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі Еспресо.

"У Новокаховській громаді лишаються 10% населення. Є там і колаборанти, і військові, які продовжують захоплювати будинки місцевих", - сказав Толоконніков.

За його словами, з 1-го травня окупанти планують посилити темпи примусової паспортизації жителів регіону.