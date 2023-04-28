В тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині залишилося 10% населення
Голова пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков повідомив, що у Новокаховській громаді лишаються 10% населення
Про це повідомив голова пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі Еспресо.
"У Новокаховській громаді лишаються 10% населення. Є там і колаборанти, і військові, які продовжують захоплювати будинки місцевих", - сказав Толоконніков.
За його словами, з 1-го травня окупанти планують посилити темпи примусової паспортизації жителів регіону.
- Партизанський рух "АТЕШ" ліквідував двох російських окупантів, які знущались з цивільних українців у Херсонській області.
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