На Херсонщині партизани знищили двох окупантів, які знущались з цивільних
Партизанський рух "АТЕШ" ліквідували двох російських окупантів, які знущались з цивільних українців у Херсонській області
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"У ніч із 26 на 27 квітня у селі Великі Копані, Олешківського району партизани ліквідували двох окупантів. Ліквідовані росіяни регулярно знущалися з місцевих жителів, але до них прийшла розплата", - пише ЦНС.
Партизанський рух "АТЕШ" називає свою роботу операцією "Українська Ніч".
- У ЦНС розповіли, що 23 квітня ввечері партизани підірвали російський блокпост біля Олешок, що на Херсонщині. Внаслідок вибуху загинув загін росгвардії.
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