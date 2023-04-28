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На Херсонщині партизани знищили двох окупантів, які знущались з цивільних

28 квітня, 2023 п'ятниця
01:44
Війна з Росією Партизани. Ілюстрація

Партизанський рух "АТЕШ" ліквідували двох російських окупантів, які знущались з цивільних українців у Херсонській області

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"У ніч із 26 на 27 квітня у селі Великі Копані, Олешківського району партизани ліквідували двох окупантів. Ліквідовані росіяни регулярно знущалися з місцевих жителів, але до них прийшла розплата", - пише ЦНС.

Партизанський рух "АТЕШ" називає свою роботу операцією "Українська Ніч".

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деокупація України
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