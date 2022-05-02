У новому пакеті санкцій ЄС мають бути чіткі кроки для блокування доходів РФ від енергоресурсів, аби державі-терористу не передавали мільярд євро щодня, - Зеленський

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Працюємо над новими санкційними кроками проти Росії. Найближчим часом очікуємо на новий санкційний пакет від Євросоюзу. У цьому пакеті мають бути чіткі кроки для блокування доходів Росії від енергоресурсів. Дуже віримо в це", - зауважив Зеленський.

Такий крок він вважає доречним, щоб державі-терористу не передавали мільярд євро щодня за викопне паливо.

"Але також уже зараз варто готуватися до наступних санкційних кроків. У будь-якому разі доведеться блокувати всі експортно-імпортні операції з Росією. Бо без цього у Москві так і не зрозуміють, що міжнародне право та мир у Європі потрібно поважати", - додав Зеленський.









Раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба та голова європейської дипломатії Жозеп Боррель обговорили новий пакет санкцій проти РФ, вступ України до Євросоюзу й евакуацію людей із Маріуполя.

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